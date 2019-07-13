30 дітей лишаються у лікарнях через отруєння на Одещині – ДСНС

У лікувальних закладах станом на ранок 13 липня залишаються 32 людини (з них 30 дітей), які відпочивали в санаторії «Медик-2» у селищі Сергіївка Білгород-Дністровського району Одещини, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними служби, проводяться протиепідеміологічні заходи.

12 липня в Одеській обласній адміністрації повідомили про госпіталізацію 46 дітей з цього санаторію з діагнозом гострий гастроентероколіт.

Між тим, як зазначає ДСНС, протягом 11-12 липня до медичних закладів Білгород-Дністровського району з попереднім діагнозом харчове отруєння звернулися 56 осіб, з них 53 дитини (2002-2010 року народження) із «Медик-2».