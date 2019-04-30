У Вірменії екс-президента Кочаряна звинувачують в отриманні хабара – висновок прокуратури

Колишньому президенту Вірменії Роберту Кочаряну звинувачують в отриманні хабара в особливо великих розмірах, повідомляє в оприлюдненому 30 квітня обвинувальному висновку генпрокуратура країни.

«Згідно з обвинувальним висновком, Кочарян отримав 3 мільйони доларів хабара від підприємця Сільви Амбарцумян, щоб дати ліцензію її компанії на гірничовидобувні роботи», – сказано в обвинувальному документі.

Роберт Кочарян – другий президент Республіки Вірменія, який очолював країну з 30 березня 1998 року до 9 квітня 2008 року. Він уже перебуває під арештом за звинуваченням у поваленні конституційного ладу в 2008 році, про звинувачення в отриманні хабара було також відомо, але дотепер воно не було конкретизоване.

У березні 2008 року, після президентських виборів, які виграв Серж Саргсян, у Вірменії розпочалися масові протести. Під час сутичок демонстрантів з органами правопорядку загинули вісім протестувальників і двоє поліцейських, поранень зазнали понад 200 людей.

Син екс-президента Кочаряна також заарештований, його звинувачують в ухиленні від сплати податків і відмиванні грошей.