Суд у Єревані продовжив арешт екс-президентові Вірменії

Суд у Єревані продовжив на 2 місяці арешт екс-президентові Вірменії Роберту Кочаряну, повідомив його адвокат Арам Орбелян після судового засідання 15 березня. За його словами, сторона захисту буде оскаржувати це рішення.

Кочаряну продовжували арешт у грудні, через понад чотири місяці після висунутого звинувачення в поваленні конституційного ладу в останні тижні його десятирічного правління. Він ці звинувачення заперечує, а справу називає політично мотивованою.

Кочаряна звинувачують в тому, що він наказав силам безпеки застосувати силу проти прихильників опозиції, які протестували проти фальсифікацій на президентських виборах в лютому 2008 року.

Вісім учасників акції протесту і двоє поліцейських загинули під час придушення силовиками протестів, що почалися 1 березня 2008 року. Репресії почалися після того, як Кочарян оголосив тритижневу надзвичайну ситуацію. 64-річний екс-президент каже, що звинувачення є частиною політичної «вендети» проти нього чинного прем’єр-міністра Ніколи Пашиняна. Пашинян відіграв ключову роль в протестах 2008 року і через це провів майже два роки у в’язниці. Він заперечує причетність до кримінального переслідування Кочаряна.