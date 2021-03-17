Інтерпол відмовив Вірменії в оголошенні в розшук ексгенпрокурора – опозиційна депутатка

Влада Вірменії заявляє, що продовжує розшук колишнього генпрокурора Геворка Костаняна – це сталося після того, як опозиційна депутатка парламенту Тагуї Товмасян повідомила, що Інтерпол відмовився розпочати міжнародний розшук Костаняна.

Товмасян твердить, що Інтерпол визнав справу проти колишнього генпрокурора випадком політичного переслідування.

Генеральна прокуратура не заперечує існування такого документа, але звинуватила Товмасян у спотворенні фактів і намаганні спричинити скандал. Генпрокуратура також вказала, що Костанян, якому висунуто звинувачення, пов’язані з репресіями проти опозиції у 2008 році, все ще перебуває в розшуку всередині країни.

Вірменська влада розшукує Костаняна від кінця 2019 року. Він заперечує звинувачення і каже, що вони є політично вмотивованими.

Тагуї Товмасян разом із кількома колегами вийшла із владної парламентської фракції «Мій крок» наприкінці 2020 року після того, як вірмени зазнали поразки у війні проти Азербайджану через Нагірний Карабах.