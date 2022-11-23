МЗС Литви порівняло протести вірмен проти візиту Путіна із протестами литовців проти візиту Горбачова

У Міністерстві закордонних справ Литви назвали проявом свободи протести у Вірменії проти візиту в Єреван на саміт ОДКБ президента РФ Володимира Путіна.

«Вірмени, які протестують проти візиту Путіна до Єревану, нагадують мені литовців, які протестували проти візиту Горбачова до Вільнюса 1990 року. Того дня тисячі з нас показали, що прапори, плакати та пісні можуть дати відсіч диктаторам, які намагаються забрати у нас свободу», – написав у твітері міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Відучора в Єревані відбуваються акції протесту проти візиту президента Росії Володимира Путіна на саміт ОДКБ, в тому числі із закликами до виходу Вірменії із ОДКБ. Сьогодні було затримано голову Європейської партії Вірменії Тиграна Хзмаляна та трьох його однопартійців. Хзмалян повідомив Вірменській службі Радіо Свобода «Радіо Азатутюн», що поліцейські, побачивши їхні плакати, забрали їх до відділку, але через три години відпустили.

Тим часом стало відомо про підсумки саміту ОДКБ. Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відмовився підписувати проєкти декларації Ради колективної безпеки ОДКБ та документа про спільні заходи щодо надання допомоги Вірменії. Виступаючи на саміті, Пашинян закликав організацію дати політичну оцінку дій Азербайджану проти Вірменії, які він вважає агресією.

Влада Вірменії стверджує, що внаслідок збройних сутичок у вересні на кордоні Вірменії та Азербайджану азербайджанські військові зайняли частину вірменської суверенної території. У Баку це заперечують, вказуючи на те, що кордони між країнами не демарковані.

Путін заявив, що сподівається на укладення мирного договору між Азербайджаном і Вірменією. Його речник Дмитро Пєсков, коментуючи підсумки саміту, сказав, що про вихід Вірменії з ОДКБ не йдеться.

Членами ОДКБ є Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан.