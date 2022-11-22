У Єревані протестують проти приїзду Путіна на саміт ОДКБ

Напередодні завтрашнього саміту ОДКБ (Організації договору про колективну безпеку – ред.) у столиці Вірменії Єревані опозиційна партія «Національно-демократичний полюс» сьогодні провела акцію протесту.

Як передає Вірменська служба Радіо Свобода («Радіо Азатутюн»), учасники ходи, яка розпочалася біля пам’ятника Гарегіну Нжде, скандували антиросійські гасла: «Ворог Росія», «Ворог ОДКБ». У телеграм-каналах також поширюють відео, де люди на акції протесту скандують «Слава Україні! Героям слава!» та тримають в руках українські прапори.

Члени опозиційної партії заявили, що візит лідерів «ворожих до Вірменії» країн-членів ОДКБ, зокрема президента Росії Володимира Путіна, має отримати гідну протидію. Очікується також приїзд із Білорусі Олександра Лукашенка.

Завтра вірменські опозиціонери мають намір знову провести акції протесту.