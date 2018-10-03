Вірменія: президент відправив у відставку шістьох міністрів

Президент Вірменії Армен Саркісян 3 жовтня відправив у відставку шістьох міністрів після масових протестів перед будівлею парламенту в Єревані. Чиновники представляли партії «Процвітаюча Вірменія» і «Дашнакцутюн», раніше до їхньої відставки закликав прем’єр-міністр Нікол Пашинян.

2 жовтня їхні фракції підтримали поправки, що ускладнюють проведення дострокових виборів.

Докладніше про це: Прем’єр Вірменії заявляє, що піде у відставку, щоб спровокувати дострокові вибори

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян пообіцяв подати у відставку, щоб спровокувати дострокові парламентські вибори до кінця року. Пашинян сказав про це пізно ввечері 2 жовтня на мітингу в Єревані, де зібралися десятки тисяч його прихильників.

Пашинян закликав своїх прихильників вийти під стіни парламенту в центрі Єревана 2 жовтня відразу після того, як депутати з «Процвітаючої Вірменії», «Дашнакцутюн» приєдналися до колишньої владної Республіканської партії в ухваленні закону, який ускладнить процес розпуску парламенту.

За конституцією Вірменії, дострокові вибори можуть бути скликані тоді, коли прем’єр подасть у відставку, а парламент не зможе замінити його кимось іншим протягом двох тижнів.

Пашинян наполягає, що нинішні Національні збори (парламент) «не представляють вірменський народ», і що він отримав мандат від народу на розпуск парламенту 23 вересня, коли його політична сила «Мій крок» виграла вибори до міської ради Єревана, набравши понад 80% голосів.

Республіканську партію Вірменії очолює колишній прем’єр-міністр країни Серж Сарґсян. Він пішов у відставку з посади голови уряду на тлі масштабних антикорупційних протестів у травні 2018 року.