Віртуальний візит Шмигаля до Німеччини відбудеться 12 травня – посол

Віртуальний візит прем’єр-міністра Дениса Шмигаля до Німеччини відбудеться 12 травня, повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода посол України у Німеччині Андрій Мельник.

«Ми його зараз серйозно готуємо. Я щасливий як посол з того, що не тільки глава МЗС України здійснив свій перший віртуальний візит до Берліна, але так само і керівник українського уряду свій перший віртуальний візит звершить до Берліна», – сказав Мельник.

За його словами, 12 травня пройдуть переговори з федеральним канцлером Анґелою Меркель.

«Це будуть повноцінні переговори, які відбулися б у форматі звичайного візиту. Буде потужна відеоконференція. І я переконаний, що саме завдяки таким крокам нам вдасться залучитися підтримкою з боку вищого керівництва Німеччини не лише для подальшого пошуку миру на сході України, для деокупації Криму, але так само і для допомоги Україні», – сказав посол.

За його словами, серед тем, які будуть у центрі візиту, – подальша підтримка реформ із боку Німеччини.

«Німеччина є для нас, і це не буде перебільшенням, головним партнером щодо підтримки реформ не лише в ЄС, але й у цілому світі. Близько 1,4 мільярдів євро були виділені Німеччиною впродовж лише останніх років на підтримку реформ. Німеччина є одним із економічних партнерів України. Торік товарообіг перевищив 9,4 мільярдів американських доларів. І саме про ці теми, яким чином нам не втратити цей потужний темп економічного співробітництва, яким чином Німеччина зараз може допомогти Україні у подоланні наслідків цієї пандемії коронавірусу», – додав він.

Віртуальний візит Шмигаля до Німеччини планувався ще в квітні, однак його перенесли, а нову дату не називали.

Повну версію інтерв'ю з послом України в Німеччині Андрієм Мельником читайте на сайті Радіо Свобода о 18:00.