Понад 30% працівників в Україні отримує зарплату в конвертах – ЗМІ

Вісім мільйонів українців, що працюють, отримують зарплату в конвертах, повідомляє «Дзеркало тижня» з посиланням на виконувача обов’язків заступника голови Державної фіскальної служби Євген Бамбізов.

«За даними Держстату, 8 мільйонів з 26 мільйонів працюючих українців отримують зарплату в конвертах – повністю або частково. Тобто масштаби вельми істотні», – заявив він.

За словами Бамбізова, тінізація оплати праці призводить до недоотримання величезних сум податків місцевими бюджетами, через це штрафна санкція за одного неоформленого працівника становить 112 тисяч гривень.

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З 2017 року в Україні вдвічі зросла мінімальна зарплата. Тепер де-юре роботодавці не можуть платити своїм працівникам менш ніж 3200 гривень. Таким чином в уряді сподівались вивести зайнятість українців із «тіні».