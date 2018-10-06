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06 Жовтень 2018, Київ 18:50
Новини | Економіка

Понад 30% працівників в Україні отримує зарплату в конвертах – ЗМІ

Вивести зарплату з «тіні» урядовці хотіли підвищенням мінімалки

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Вісім мільйонів українців, що працюють, отримують зарплату в конвертах, повідомляє «Дзеркало тижня» з посиланням на виконувача обов’язків заступника голови Державної фіскальної служби Євген Бамбізов.

«За даними Держстату, 8 мільйонів з 26 мільйонів працюючих українців отримують зарплату в конвертах – повністю або частково. Тобто масштаби вельми істотні», – заявив він.

За словами Бамбізова, тінізація оплати праці призводить до недоотримання величезних сум податків місцевими бюджетами, через це штрафна санкція за одного неоформленого працівника становить 112 тисяч гривень.

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З 2017 року в Україні вдвічі зросла мінімальна зарплата. Тепер де-юре роботодавці не можуть платити своїм працівникам менш ніж 3200 гривень. Таким чином в уряді сподівались вивести зайнятість українців із «тіні».

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