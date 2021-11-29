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Новини | Суспільство

ДСНС попереджає про поривчастий вітер по всій Україні

Сьогодні у східних і центральних областях значні дощі, у Карпатському регіоні мокрий сніг і дощ

В Україні у понеділок, крім суттєвих опадів на частині території, скрізь очікуються пориви вітру, повідомляє Укргідрометцентр.

«Удень 29 листопада у східних і центральних областях значні дощі, у Карпатському регіоні значний мокрий сніг та дощ; в Україні пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться в повідомленні.

Про поривчастий вітер попереджають і у Києві.

Основні рекомендації під час сильного вітру: вікна щільно зачинити; триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.

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