Тиждень почнеться з мокрого снігу і дощу в низці регіонів – ДСНС

У східній частині Україну, а також у центрі та в Карпатах у понеділок очікуються мокрий сніг та дощ, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій із посиланням на дані Укргідрометцентру.

Крім того, у більшості областей прогнозуються сильні пориви вітру.

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«29 листопада у східній частині, вдень і в центральних областях значні дощі, у Карпатському регіоні значний мокрий сніг та дощ; вночі у південних та східних, вдень у більшості областей пориви вітру 15-20 метрів на секунду (1 рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться в повідомленні.

Також ДСНС повідомляє про підвищення рівня води на 0,5-1,5 метра на річках Закарпаття, до 2 метрів – у нижній течії річки Боржава 28 і 29 листопада. На річках басейну Дністра вода може піднятися на 0,2-1 метр 29 і 30 листопада. Рятувальники не прогнозують негативних наслідків.