Вибух газу на Миколаївщині: в ДСНС заявили про виявлення тіла жінки під завалами

Рятувальники вилучили тіло жінки з-під завалів квартири 5-поверхового будинку в Новій Одесі на Миколаївщині, де вранці 27 листопада стався вибух газу, повідомило управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«О 16:46 підрозділами ДСНС деблоковано тіло жінки з квартири на 4 поверсі. Медики констатували смерть жінки. На даний час підрозділами ДСНС з залученням важкої інженерної техніки (кран ДСНС) продовжуються роботи по демонтажу зруйнованих елементів конструкцій будинку та пошуку можливих двох заблокованих осіб», – йдеться в повідомленні.

Тим часом, у Миколаївській ОДА повідомили про ще одного загиблого внаслідок вибуху: літнього чоловіка, якого евакуювали із сусіднього під’їзду, за попередньою інформацією, він помер від зупинки серця на фоні серцево-судинної недостатності.

До пошуково-рятувальних робіт залучено 184 людей і 42 одиниці техніки.

Вибух стався, за попередніми даними, на 5-му поверсі, внаслідок чого зруйновано дві квартири на 4-му та дві квартири на 5-му поверхах.

За даними ДСНС, постраждали троє людей: в однієї особи попередньо перелом руки та пошкодження хребта, дві – в шоковому стані).

За даними ОДА, проведена екстрена евакуація 62 мешканців постраждалого будинку і понад 20 мешканців сусіднього будинку.