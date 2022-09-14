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Новини | Суспільство

Через війну в Україні загинули 384 дитини – ювенальні прокурори

За даними ОГП, під час фіксації злочинів стало відомо про загибель 4-річного хлопчика 12 березня внаслідок обстрілів Маріуполя

Станом на ранок 14 вересня 384 дитини загинули та понад 749 були поранені внаслідок російської повномасштабної збройної агресії проти України, повідомили з посиланням на ювенальних прокурорів Офіс генпрокурора.

«Більш ніж 1133 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації...Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 393», – йдеться в повідомленні.

За даними ОГП, під час фіксації злочинів стало відомо про загибель 4-річного хлопчика 12 березня внаслідок обстрілів Маріуполя.

Статистика дитячої смертності і каліцтв – неостаточна, кажуть в ОГП, оскільки тривають перевірки і з’ясування в зоні ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

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