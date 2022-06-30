В Україні зросла кількість дітей, поранених через масштабну війну РФ – прокуратура

В Україні кількість дітей, поранених внаслідок повномасштабної війни Росії, зросла до щонайменше 631, повідомив 30 червня Офіс генерального прокурора. За повідомленням, офіційне число загиблих дітей за добу не змінилося – 341.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, кажуть у прокуратурі.

«27 червня внаслідок внаслідок обстрілів військами РФ Лисичанська Луганської області поранено двох хлопчиків 13 та 15 років. 29 червня окупанти вкотре обстріляли Чугуївський район Харківської області. Поранення отримала 11-річна дівчинка», – уточнили в Офісі генпрокурора.

За даними прокуратури, через бомбардування й обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2096 закладів освіти, з них 215 – зруйновані повністю.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на північ 26 червня змогло підтвердити 4731 випадок загибелі, 5900 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. Серед загиблих, за даними ООН – щонайменше 330 дітей і поранені 489.

При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.