Росія била по Дніпропетровщині: пошкоджені будинки, 5 постраждалих – влада

Від початку доби 21 червня армія РФ била по двох районах Дніпропетровщини безпілотниками й артилерією, повідомив глава обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

У Нікопольському районі сили РФ били по райцентру, Мирівській, Марганецькій, Червоногригорівській і Покровській громадах. Пошкоджені приватні будинки та автомобілі.

«55-річний чоловік госпіталізований у важкому стані. Жінки 71 і 29 років, 39-річний чоловік та дворічний хлопчик лікуватимуться амбулаторно», – розповів Ганжа.

На Криворіжжі під ударом були Кривий Ріг, Зеленодольська і Широківська громади.

«Горіло поле з ячменем, понівечені підприємство і приватні оселі», – зазначив голова ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.