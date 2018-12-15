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15 Грудень 2018, Київ 09:58
Новини | Події

Бойовики на Донбасі здійснили 10 обстрілів позицій українських військових – штаб

Штаб операції Об’єднаних сил підтверджує також оприлюднену ввечері 14 грудня інформацію про легке поранення одного українського військового

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Українські військові повідомляють, що упродовж доби 14 грудня підтримувані Росією бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши в тому числі озброєння, заборонене Мінськими угодами.

«Зокрема, ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мілметри по позиціях Об'єднаних сил неподалік хутора Вільний, що на Попаснянському напрямку, та в районі населеного пункту Світлодарськ», – ідеться в ранковому зведенні 15 грудня.

Штаб операції Об’єднаних сил підтверджує також оприлюднену ввечері 14 грудня інформацію про легке поранення одного українського військового.

В угрупованні «ЛНР» заявлять про п’ять обстрілів з боку українських військових упродовж доби 14 грудня поблизу населених пунктів Золоте-5, Логвинове, Сокільники, Калинівка і Красний Яр. Один із бойовиків був убитий, вказують в угрупованні.

В угрупованні «ДНР» заявляють про 22 обстріли з боку ЗСУ і понад 300 випущених за минулу добу боєприпасів. За цими повідомленнями, під обстрілом опинилися околиці Горлівки, Ясинуватої, Донецька, а також приазовські села, контрольовані бойовиками. Про втрати у своїх лавах в угрупованні «ДНР» не інформують.

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Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України від квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

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