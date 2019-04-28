Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
28 Квітень 2019, Київ 10:41
Новини | Події

За минулу добу бойовики 13 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, поранений один військовий – штаб ООС

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі, 27 квітня 2019 року. Інфографіка Міноборони України

Дивитись коментарі

За минулу добу російські гібридні сили 13 разів обстріляли позиції Збройних сил України на Донбасі, поранений один український військовослужбовець, повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил (ООС).

«27 квітня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, з них один раз – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Унаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення», – йдеться у зведенні, оприлюдненому на сторінці прес-центру штабу в соцмережі фейсбук у неділю вранці.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» незаконні збройні формування 10 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил з мінометів калібру 82 мм і ручних протитанкових гранатометів – поблизу населеного пункту. Павлопіль, із зенітних установок, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї – біля Чермалика, двічі зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – біля населеного пункту Новоселівка Друга і Пищевик, тричі з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – навколо Красногорівки, Лебединського та Пісків, тричі з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – неподалік Лебединського та Новотроїцького, зазначено у зведені ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник тричі обстріляв позиції українських захисників: зі станкових протитанкових гранатометів – поблизу н.п. Луганськ, двічі з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – біля н.п. Південного і Новоолександрівки, інформують українські військові.

У штабі також зазначили, що з початку поточної доби в результаті обстрілу поранено одного військовослужбовця Операції об’єднаних сил, а втрати противника уточнюються.

Тим часом в угрупованні «ДНР» заявили, що ЗСУ здійснили десять обстрілів їхніх позицій.

А в угрупованні «ЛНР» заявили про шість обстрілів з боку українських військових.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG