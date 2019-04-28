За минулу добу бойовики 13 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, поранений один військовий – штаб ООС

За минулу добу російські гібридні сили 13 разів обстріляли позиції Збройних сил України на Донбасі, поранений один український військовослужбовець, повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил (ООС).

«27 квітня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, з них один раз – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Унаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення», – йдеться у зведенні, оприлюдненому на сторінці прес-центру штабу в соцмережі фейсбук у неділю вранці.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» незаконні збройні формування 10 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил з мінометів калібру 82 мм і ручних протитанкових гранатометів – поблизу населеного пункту. Павлопіль, із зенітних установок, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї – біля Чермалика, двічі зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – біля населеного пункту Новоселівка Друга і Пищевик, тричі з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – навколо Красногорівки, Лебединського та Пісків, тричі з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – неподалік Лебединського та Новотроїцького, зазначено у зведені ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник тричі обстріляв позиції українських захисників: зі станкових протитанкових гранатометів – поблизу н.п. Луганськ, двічі з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – біля н.п. Південного і Новоолександрівки, інформують українські військові.

У штабі також зазначили, що з початку поточної доби в результаті обстрілу поранено одного військовослужбовця Операції об’єднаних сил, а втрати противника уточнюються.

Тим часом в угрупованні «ДНР» заявили, що ЗСУ здійснили десять обстрілів їхніх позицій.

А в угрупованні «ЛНР» заявили про шість обстрілів з боку українських військових.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.