Генштаб ЗСУ: найбільше cпроб просунутися противник зробив на Слов’янському напрямку

На фронті від початку цієї доби відбулося 188 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб у вечірньому зведенні.



Найбільше російських атак було на Слов’янському напрямку – тут Сили оборони успішно зупинили 24 спроби загарбників йти вперед у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та у бік Миколаївки, Малинівки, Оріховатки й Рай-Олександрівки.



На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 22 російські штурми у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка та у бік населених пунктів Довга Балка, Вільне, Новопавлівка й Кучерів Яр.



23 атаки здійснив противник на Покровському напрямку, де намагався просунутися у районах Удачного, Родинського, Гришиного та у бік населених пунктів Білицьке, Світле, Новий Донбас, Шевченко, Мирне, Сергіївка. Одне боєзіткнення досі триває.



Бойові дії також продовжуються на Північно-Слобожанському та Курському, Південно-Слобожанському, Лиманському, Краматорському та Гуляйпільському напрямках.



На Куп’янському, Олександрівськом, Оріхівському та Придніпровському напрямках противник наступальних дій не проводив.

Як пише Інститут вивчення війни у звіті за 15 липня, українські війська нещодавно просунулися в Олександрівському напрямку.

На початку цього місяця американський Інститут вивчення війни заявив, що російський наступ весняно-літнього періоду 2026 року не досягнув «значних оперативних успіхів». За спостереженням ISW, темпи просування російських військ у червні 2026 року були значно меншими від показників червня 2025 року і далися Росії ціною великих втрат особового складу й техніки.

Перед тим дані проєкту DeepState засвідчили, що травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.