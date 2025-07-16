Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Генштаб ЗСУ: на фронті протягом минулої доби відбулося 171 боєзіткнення

Найбільше російські війська атакували на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 60 штурмів
Найбільше російські війська атакували на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 60 штурмів

Загалом на фронті протягом минулої доби відбулося 171 бойове зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 54 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 86 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5574 обстріли, з них 68 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3869 дронів-камікадзе.

На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів, намагаючись просунутися поблизу населених пунктів Новий Мир, Новоєгорівка, Греківка, Карпівка, Колодязі, Зелена Долина, Торське, у бік Шандриголового й Серебрянки.

Найбільше російські війська атакували на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 60 штурмів агресора у районах населених пунктів Миколаївка, Шевченко, Молодецьке, Горіхове, Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Котлине, Звірове, Удачне, Олексіївка, у бік населених пунктів Родинське, Покровськ, Муравка Філія, Дачне.

Крім того, противник інтенсивно атакує на Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 27 спроб противника прорвати оборонні рубежі у районах 11 населених пунктів.

Російські війська також продовжують свої атаки на Північно-Слобожанському, Південно-Слобожанському, Курському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському напрямках.

Читайте також: Український план боротьби з «Шахедами»: хто і чим зіб’є тисячу дронів?

Покровський напрямок на Донеччині залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

Проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії у травні повідомляв, що Росія на Донбасі активізувала наступ одразу на кількох напрямках, прагнучи оточити Костянтинівку – важливий залізничний вузол й опорний пункт української оборони.

Американський Інститут вивчення війни у своєму звіті, оприлюдненому в ніч на 8 липня, припустив, що російські війська змінюють пріоритети наступу на Покровському напрямку після кількох тижнів невдалих спроб просуватися до Костянтинівки. За оціною ISW, командування РФ намагатиметься змусити українські війська відступити з Покровська і Мирнограда під загрозою оточення, перш ніж переорієнтуватися на Костянтинівський напрямок.

Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG