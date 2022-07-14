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Війська РФ ризикують втратити наступальний імпульс на Донбасі – британська розвідка

Українські військовослужбовці їдуть на бронетранспортері по дорозі на Донеччині, 7 липня 2022 року

За останні три дні російські війська на Донбасі не досягли суттєвого просування та загалом ризикують втратити наступальний імпульс, повідомило у твітері Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані своєї розвідки.

У зведенні йдетья, що російські війська продовжують завдавати артилерійських ударів по широкому фронту і подекуди вдаються до пробних наступальних маневрів невеликими групами чисельністю рівня рот і взводів.

«Однак за останні 72 години вони не досягли значного територіального просування і ризикують втратити імпульс, який мали після взяття Лисичанська», – йдеться в повідомленні.

У відомстві кажуть, що застаріла техніка, зброя і радянська тактика, яку застосовують російські війська, не дозволяють їм швидко відновити чи набрати темп, якщо не переважати масою, чого Росія наразі не може застосувати.

Також зауважується, що попри останні переговори щодо експорту зерна та нещодавню успішну домовленість про обмін полоненими, перспективи ширших переговорів щодо завершення війни виглядають малоймовірними.

Нині Донбас і південь України найбільше потерпають від збройних російських атак. Українська армія завдає ударів по складах РФ з боєприпасами на окупованій території.

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