Британська розвідка прокоментувала слова Путіна про те, що Росія «ще не починала» війну проти України

Військові резерви, які Росія залучає для агресії проти України, мають застаріле обладнання – про це повідомила розвідка Великої Британії, на яку посилається Міністерство оборони країни.

«Попри заяви президента Путіна 7 липня 2022 року, що російські війська «навіть не починали» свої зусилля в Україні, багато військ підкріплення є нерегулярними угрупованнями, спорядженими застарілим або невідповідним обладнанням», – заявляє відомство.

За даними британських військових, Росія переміщує резервні війська через всю країну, накопичуючи їх біля кордонів України. Велика кількість піхоти, ймовірно, користується для цього бронетранспортерами МТ-ЛБ, знятими зі зберігання.

Натомість на початку повномасштабного вторгнення, зазначає розвідка, російські військові користувалися більш захищеними транспортерами БМП-2.

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Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».