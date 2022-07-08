Поставити Росію на місце – це найбільший виклик для світу – Кулеба

Поставити Росію на місце є найбільшим викликом для світу, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.



«Виступив сьогодні на зустрічі міністрів G20, закликав до рішучої глобальної відповіді на російську агресію, яка загрожує світу продовольчою та енергетичною кризами. Поставити Росію на її місце є глобальним викликом номер один, і сьогоднішня зустріч це підтвердила», – написав він у твіттері.



7-8 липня на Балі зустрілися голови закордонних відомств країн «Групи 20». Також на зустріч прибув глава МЗС РФ Сергій Лавров, але, як повідомляють, залишив зустріч раніше і пропустив офіційну вечерю.

Крім того, ЗМІ повідомляли, що Лавров покинув залу засідання G20 відразу після свого виступу, не став чекати промови глави МЗС ФРН Анналени Бербок, яка виступала відразу після нього. Бербок ще напередодні конференції заявляла, що добиватиметься ізоляції Лаврова на зустрічі.

Також російський міністр не був присутній у залі під час онлайн-виступу міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби на саміті в Балі.



До того ж, глави МЗС відмовилися робити традиційну фотографію усіх учасників зустрічі, щоб уникнути спільної зйомки з Лавровим.



Зрештою ЗМІ повідомили, що глава МЗС Сергій Лавров дочасно залишає конференцію глав МЗС країн G20.

США та їхні союзники погрожували бойкотувати листопадовий саміт G20, якщо в ньому братиме участь президент Росії Володимир Путін.

Україна не є членом «Групи 20», але на листопадове засідання запросили президента України Володимира Зеленського. Зеленський заявив, що не приїде, якщо війна триватиме.

На членів G20 припадає близько 80 відсотків світового економічного виробництва і приблизно дві третини населення світу.