Голови МЗС країн G20 збираються на Балі на тлі занепокоєння через війну РФ в Україні і глобальну інфляцію

Міністри закордонних справ «Групи 20» промислово розвинутих країн 8 липня проводять зустріч, головною темою якої є війна Росії проти України і зростання цін на продовольство й енергоносії.

Зустріч 8 липня, яка проходить на Балі, Індонезія, має на меті закласти основу для саміту лідерів G20 пізніше цього року.

Незважаючи на санкції Заходу, запроваджені через війну в Україні, Росія продовжує входити до групи.

Однак США та їхні союзники погрожували бойкотувати листопадовий саміт, якщо в ньому братиме участь президент Росії Володимир Путін.

Україна не є членом «Групи 20», але на листопадове засідання запросили президента України Володимира Зеленського. Зеленський заявив, що не приїде, якщо війна триватиме.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров приїхав на Балі, але, як повідомляють, залишив зустріч раніше і пропустив офіційну вечерю.

На членів G20 припадає близько 80 відсотків світового економічного виробництва і приблизно дві третини населення світу.