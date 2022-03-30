Із 1 квітня в Україні поступово відновлять роботу заклади культури – Ткаченко

Із 1 квітня в Україні поступово відновлять роботу заклади культури та мистецтв – театри, опери та концертні зали, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Діячі мистецтв готові працювати нон-стоп, аби полегшити страждання людей від пережитих жахіть війни, подарувати позитивні емоції дорослим та дітям, а також відродити надію та віру в краще майбутнє. Культура – це м’яка сила. Вона здатна повернути українців до нормального життя в новій воєнній реальності», – сказав Ткаченко.

За його словами, кожен заклад культури готуватиме свою програму та працюватиме за власним графіком.

«Події у закладах культури та мистецтв відбуватимуться з урахуванням вимог воєнного стану. У випадку повітряної тривоги усі глядачі повинні пройти в укриття, яке розташоване в закладі. Відтак кількість місць обмежена. При вході до закладів може здійснюватися поверхневий огляд щодо виявлення предметів, обіг яких заборонено чи обмежено, або які загрожують життю чи здоров’ю людей», – повідомили у Мінкульті і нагадали також про збереження правил у зв’язку пандемією COVID-19.

Детальну інформацію щодо придбання квитків потрібно дізнаватися на сайтах закладів. Повідомляється, що частина коштів від придбаних квитків йтиме на допомогу армії або на гуманітарну підтримку.