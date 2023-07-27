МОЗ: в Україні повністю відновили понад 300 медзакладів, пошкоджених з початку вторгнення РФ

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні понад 1500 медичних закладів пошкоджено або зруйновано. Натомість повністю відновити вдалося більш ніж 300, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Зокрема, повідомляється, що за понад 17 місяців повномасштабної війни пошкоджено 1389 об’єктів медзакладів та ще 186 об’єктів зруйновано повністю. Найбільших втрат зазнала медична інфраструктура Харківщини, Донеччини, Миколаївщини, Київщини та Чернігівщини.

«Попри постійні ворожі обстріли та бомбардування, що суттєво ускладнює процес відновлення об’єктів, в Україні вже вдалося відновити частину медичних закладів. Зокрема, станом на кінець липня 2023 року вдалося повністю відновити 343 об’єкти медзакладів, ще 414 об’єктів – відновлено частково. Найбільше відновлених медзакладів – на Миколаївщині, Дніпровщині, Київщині, Харківщині та Чернігівщині», – йдеться в повідомленні.

Нещодавно уряд виділив понад 230 млн гривень на відновлення медзакладів, пошкоджених бойовими діями. Кошти будуть спрямовані на лікарні у Харківській та Сумській областях.