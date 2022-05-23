Spiegel: в Україні на боці Росії воюють праві екстремістські угруповання

В Україні російські праві екстремістські угруповання воюють на боці російської армії, вважають у німецькій розвідці. Як написало видання Der Spiegel 22 травня, участь у бойових діях беруть члени підрозділу «Російського імперського руху» та групи «Русич».

Видання посилається на конфіденційний звіт Федеральної розвідувальної служби Німеччини BND, який раніше надіслали міністерствам. За даними розвідки, обидва угруповання вже брали участь у бойових діях на боці Росії на Донбасі у 2014-2015 роках. При цьому точна кількість бойовиків, які воюють в Україні сьогодні, не відома.

Ще у квітні ЗМІ писали, що «Русич» бере участь у військовому вторгненні російських військ в Україну.

Керівника «Імперського легіону» Дениса Гарієва було поранено на війні, а його заступник, як стверджується, загинув. Гарієв очолює в Санкт-Петербурзі офіційну організацію «Центр тактичної та вогневої підготовки «Партизан».

Автори доповіді зазначають, що співпраця російських військових із цими угрупованнями робить абсурдною ідею про денацифікацію України, оголошену Володимиром Путіним однією з цілей війни.