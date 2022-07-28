Посол США в НАТО не виключає, що повномасштабна війна Росії може перетворитися на заморожений конфлікт

Посол США в НАТО Джуліана Сміт припускає, що перетворення повномасштабної війни на заморожений конфлікт – «одна із можливостей». Про це вона сказала в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода.



«Ми вже бачили російську методику раніше. У деяких випадках вони приходять і беруть під свій контроль або намагаються анексувати територію, як це було з Кримом, а потім намагаються зробити цю анексію реальністю. (…) Ми не підтримуватимемо її і, звичайно ж, не визнаємо в жодному вигляді, в жодній формі. Ми знаємо та віримо, що росіяни можуть спробувати повторити це на Донбасі, десь на сході», – розповіла Сміт.



Відповідаючи на запитання щодо шансів українських Збройних Сил повернути під контроль України, зокрема, Херсонщину, посол відзначила, що на Заході вражені тим, як діють українські військові. Нагадала про те, як їм вдалося відтіснити від Києва російські сили, і наголосила, що на херсонському напрямку «є рух уперед».



«Залишимо на розсуд України та українських командирів визначати, який найкращий крок уперед, який найкращий підхід. Але що ми хочемо зробити, то це почути з перших вуст від українських командирів про те, які системи були б найкориснішими, виходячи з типів контрнаступів, які вони розглядають», – наголосила дипломатка.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що Україні треба щонайменше 50 систем HIMARS і M270, щоб ефективно стримувати російські війська, і щонайменше 100 таких систем – для ефективної контратаки і «зміни правил гри» на полі бою.



Українські військові завдають ударів по російських командних пунктах, складах боєприпасів. Удари по тилах РФ почалися невдовзі після повідомлення про те, що в Україну прибули передані США системи залпового вогню HIMARS, які можуть вражати цілі на відстані близько 70–80 кілометрів.