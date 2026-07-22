Міненерго: тарифи на світло та газ не підвищуватимуть до кінця воєнного стану

Міністерство енергетики заявило, що тарифи на газ та електроенергію не підвищуватимуть до кінця воєнного стану. Про це міністерство повідомило у телеграмі на тлі поширених тез про те, що меморандум з МВФ нібито «фіксує» підвищення тарифів на газ та електроенергію з 2027 року.

У Міненерго пояснюють, що у меморандумі з МВФ йдеться не про запровадження нових тарифів, а про підготовку дорожньої карти реформи енергетичного сектору до кінця 2026 року – це аналітична та планувальна робота, а не рішення про зміну цін.

За твердженням відомства, під час підготовки дорожньої карти насамперед напрацьовується механізм посиленого соціального захисту – розширені субсидії та адресна підтримка вразливих домогосподарств, який має запрацювати ще до будь-яких тарифних змін.



Міненерго наголошує, що документ описує можливі напрями реформування енергетичного сектору, але не містить окремого зобов’язання підвищити тарифи під час дії воєнного стану.



«Принципова позиція незмінна: в Україні продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів, і повноцінний перехід до ринкового ціноутворення можливий лише після завершення воєнного стану», – йдеться у заяві міністерства.

У травні 2024 року Кабмін встановив тариф на електроенергію для споживачів на рівні 4,32 грн/кіловат на годину. Дію положення про покладання спеціальних обов’язків (ПСО), яким встановлювався цей тариф, продовжують. У квітні уряд вкотре продовжив дію документа до 31 жовтня 2026 року.



