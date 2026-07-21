МВФ виділить Україні ще 690 мільйонів доларів – Корецький

Рада виконавчих директорів МВФ завершила перший перегляд нової програми для України в межах Механізму розширеного фінансування (EFF), це відкриває можливість найближчими днями отримати від фонду близько 690 мільйонів доларів, повідомив зранку 21 липня премʼєр-міністр Сергій Корецький.

«Після цього загальний обсяг фінансування, наданого Україні в межах нової програми EFF, становитиме близько 2,2 мільярда доларів. Усі кількісні критерії ефективності та індикативні цілі програми станом на кінець березня було виконано», – написав очільник уряду.

Сергій Корецький додав, що уряд планує прискорити «впровадження узгоджених реформ».

27 травня місія МВФ почала зустрічі в Україні в рамках першого перегляду поточної програми фінансування.

На початку березня Україна отримала перший транш від Міжнародного валютного фонду за новою чотирирічною програмою в рамках Механізму розширеного фінансування.

У лютому Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила для України нову чотирирічну програму розширеного фінансування на 8,1 мільярда доларів США.