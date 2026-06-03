ОП: Буданов зустрівся із місією МВФ, обговорили структурні реформи

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов провів зустріч із місією Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм, також була присутня заступниця керівника ОП Ірина Мудра.



Як повідомляє Офіс президента, Буданов на зустрічі наголосив, що Україна налаштована продовжувати структурні реформи, які сприятимуть довгостроковій економічній стійкості, повоєнній відбудові та подальшому руху до Євросоюзу.

За твердженням Банкової, Гевін Грей зазначив, що фонд готовий продовжувати системну підтримку України, він також висловив впевненість у досягненні конструктивних рішень, які допоможуть зміцнити економічний потенціал і сприятимуть розвитку України.



Ірина Мудра у свою чергу поінформувала про реалізацію реформ, зокрема у сфері запобігання та протидії корупції. За її словами, для України одним із пріоритетів є виконання зобов’язань, передбачених програмою співпраці з МВФ.

27 травня місія МВФ почала зустрічі в Україні в рамках першого перегляду поточної програми фінансування.

На початку березня Україна отримала перший транш від Міжнародного валютного фонду за новою чотирирічною програмою в рамках Механізму розширеного фінансування.

У лютому Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила для України нову чотирирічну програму розширеного фінансування на 8,1 мільярда доларів США.