Сирійські урядові війська зайняли кілька поселень біля останнього опорного пункту повстанців

Сирійські урядові війська зайняли кілька сільських поселень у провінції Ідліб на північному заході країни. Вони продовжують наступати на останній пункт повстанців.

За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, війська зайняли щонайменше шість сіл.

26 січня вони за підтримки російської авіації досягли околиць міста Маарет аль-Нуман у 33 кілометрах на південь від Ідліба.

Сирійське урядове телебачення повідомило, що зранку 26 січня їхнім військам вдалося зайняти село Гадка біля Маарет аль-Нумана. Опозиційні активісти заявляють, що армія зараз уже менш ніж у кілометрі від міста.

За даними активістів та парамедиків, Маарет аль-Нуман зараз практично знелюднений, оскільки багато жителів покинули місто через бомбардування в останні тижні.

Провінція Ідліб є домівкою для близько 3 мільйонів цивільних. Організація Об’єднаних Сил застерігає, що там зростає ризик гуманітарної катастрофи.

Через Маарат-ен-Нуман проходить ключове шосе, що з’єднує столицю країни Дамаск із найбільшим містом Сирії Алеппо. Сили Асада хочуть відкрити автомагістраль, що була закрита повстанцями в 2012 році.

Війна в Сирії почалася з придушення урядом протестного руху в березні 2011 року. Внаслідок конфлікту 370 тисяч людей загинули, мільйони мусили тікати з місць проживання.