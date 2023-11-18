Контрбатарейна боротьба на Херсонщині і штурмові дії південніше Бахмута – Генштаб про фронт

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про оперативну ситуацію на фронті станом на ранок 18 листопада. Повідомляється, що упродовж минулої доби відбулося 67 бойових зіткнень.

«На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де наші воїни відбили 4 атаки. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії північніше Серебрянки Донецької області. На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 11 атак окупантів в районах Васюківки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, армія РФ не полишає спроб оточити Авдіївку.

«Безуспішними були наступальні дії окупантів біля Кераміка, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та південніше Тоненького Донецької області. Тут Сили оборони відбили 23 атаки. На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили 21 атаку. На Шахтарському напрямку ворог вів штурмові дії південніше Водяного Донецької області, успіху не мав. На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні штурмові дії неподалік Роботиного та західніше Вербового Запорізької області, де нашими захисниками відбито 3 атаки», – кажуть українські військові.

Генштаб додає, що сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Розпочалася шістсот тридцять третя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.