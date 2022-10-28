Війська РФ вночі били з «Градів» по Дніпропетровщині – ОВА

Всю ніч від російських «Градів» та важкої артилерії потерпала Нікопольщина Дніпропетровської області, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

«Росіяни накрили вогнем три громади – Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську. Людей не зачепило. У Нікополі пошкоджені з десяток багатоповерхових та приватних будинків. Обірвані лінії електропередач. У Червоногригорівській громаді понівечені дачні будинки та електромережі. Без електрики майже 1000 родин. Енергетики уже стали до відновлення», – написав Резніченко у Telegram.

За його словами, в інших районах ніч пройшла під звуки сирени, але без обстрілів.

Внаслідок російського удару по АЗС у Дніпрі ввечері 25 жовтня загинули двоє людей, четверо були поранені.