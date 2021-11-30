У США поки не бачать необхідності серйозних змін у розміщенні американських військ у світі

Американські військові вирішили, що не потрібно негайних серйозних змін у глобальному розміщенні американських військ, але Пентагон продовжить аналізувати потреби на Близькому Сході та посилить розгортання сил і свої бази, призначені для стримування Китаю та Росії.

Офіційні особи поінформували журналістів про висновки майже 10-місячного дослідження, відомого як Global Posture Review, замовленого президентом Джо Байденом у березні.

Хоча дослідження не призвело до будь-яких серйозних змін у розміщенні американських військ по всьому світу, воно відображає складну картину безпеки, з якою зіткнулася адміністрація Байдена після виходу США з Афганістану і стурбованості Пентагону щодо протидії Китаю в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, Росії – в Європі, стримування Ірану та джихадистських угруповань на Близькому Сході.

У звіті підтверджується, що оборонна позиція США віддаляється від Близького Сходу і робить Індо-Тихоокеанський регіон пріоритетним регіоном для збройних сил США, повідомила журналістам Мара Карлін, високопосадовець Пентагону.

Звіт передбачає «додаткову співпрацю з союзниками та партнерами по всьому регіону для просування ініціатив, які сприяють регіональній стабільності та стримують потенційну військову агресію з боку Китаю та загрози з боку Північної Кореї», – сказала вона. Крім того, «посилює надійний стримуючий фактор проти російської агресії в Європі та дозволяє силам НАТО діяти більш ефективно», зауважила Карлін.

Звіт підтвердив раніше оголошені плани щодо покращення військової інфраструктури США на Гуамі та в Австралії. Жодних подробиць про інші можливі дії немає, оскільки звіт більшою мірою є засекреченим.

У вересні Пентагон оголосив про нове партнерство з Австралією та Великобританією, відоме як AUKUS, з метою поглиблення співробітництва в галузі безпеки та оборони в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. У рамках цього партнерства Австралія придбає атомні підводні човни та іншу військову підтримку.

«В Австралії ви побачите нові ротаційні винищувачі та бомбардувальники, тренування сухопутних військ та розширену співпрацю в галузі логістики», – сказала Карлін.

За її словами, на Гуамі, Північних Маріанських островах та в Австралії також будуть модернізовані аеропорти та склади палива та боєприпасів.

Про деякі зміни оголошувалось раніше цього року. У квітні, наприклад, міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про плани розширити військову присутність США в Німеччині на 500 військовослужбовців і зупинити планування великомасштабних скорочень військ, замовлених адміністрацією Дональдп Трампа. На той час офіційні особи США та Європи були стурбовані нарощуванням російських військ біля кордону з Україною. Ця криза вщухла, але в останні тижні повернулася на тлі побоювань, що Москва може планувати військове вторгнення в Україну.