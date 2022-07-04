Зеленський підписав указ про 14 військових адміністрацій у Донецькій області

Президент України Володимир Зеленський 4 липня підписав указ про утворення 14 військових адміністрацій населених пунктів у Донецькій області. Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

Згідно з повідомленням, йдеться про Бахмутську, Великоновосілківську, Званівську, Комарську, Краматорську, Курахівську, Лиманську, Миколаївську, Святогірську, Сіверську, Соледарську, Часовоярську, Черкаську та Шахівську військові адміністрації на Донеччині.

Указом доручено Генштабу Збройних сил України, Донецькій обласній держадміністрації здійснити заходи, пов’язані із заснуванням військових адміністрацій.