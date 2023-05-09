Журналісти Радіо Свобода виявили понад двісті військових об’єктів РФ в окупованому Криму

Журналісти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії виявили понад 220 діючих, тимчасових і законсервованих військових об’єктів Російської Федерації на окупованому з 2014 року Москва Кримському півострові. Серед них – військові аеродроми з інфраструктурою, пункти та місця базування кораблів, суден і катерів, доки, арсенали, склади озброєнь, продуктів та палива, військові містечка, військові частини, казарми, штаби та пункти управління, парки військової техніки і місця чергування засобів ППО, полігони та навчальні центри, деякі підприємства військово-промислового комплексу.



Всі ці дані з точними координатами і фотографіями розміщені на інтерактивній мапі, яку Крим.Реалії та Радіо Свобода мають намір опублікувати завтра, 10 травня.



«Нам важливо поінформувати нашу аудиторію про рівень мілітаризації Кримського півострова. Ми хочемо попередити кримчан про небезпеку, пов’язану з цими місцями. Адже безліч людей живе поруч з військовими об’єктами РФ. А враховуючи широкомасштабні військові дії, які веде Росія проти України, ці місця є особливо небезпечними для оточуючих», – розповів автор карти, журналіст Крим.Реалії Ігор Токар.



Анжеліка Руденко, координаторка авторського колективу проєкту, до якого увійшли журналісти Крим.Реалії, проєкту «Схеми», фрілансери з Криму, військові експерти та фахівці Центральної служби новин RFE/RL, зазначила, що мапою можуть користуватися як кримчани та вимушені переселенці з окупованих регіонів материкової України, так і всі, хто має родичів у Криму чи цікавиться інформацією з Криму.



Журналіст проєкту «Схеми» Кирило Овсяний додав, що ця мапа складена з актуальних супутникових знімків Planet Labs за 2023 рік, на яких видно, що справді відбувається в окупованому Криму. Там можна розглянути у деталях, де і яку небезпеку несуть військові та інші об’єкти, пов’язані з Міноборони РФ та іншими російськими силовими відомствами.



Інтерактивна карта військових об’єктів РФ на Кримському півострові буде доступна російською та українською мовами на сайтах Крым.Реалии/Крим.Реалії та Радіо Свобода о 9:00 10 травня.



Раніше представник ГУР МОУ Андрій Юсов закликав кримчан «найближчим часом не перебувати поряд із військовими об’єктами та об’єктами, що забезпечують армію агресора».

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Від серпня 2022 року в Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках» і «роботою ППО». Представник окупаційної влади Сергій Аксьонов називав безпілотники «основною загрозою» для Криму. У жовтні 2022 року на Кримському (Керченському) мосту стався вибух. На півострові діє підвищений («жовтий») рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя закрито.



Кримський півострів Росія мілітаризувала після окупації та незаконної анексії у 2014 році. Україна заявляє, що поверне всі свої окуповані території, включно з окупованим Кримом.