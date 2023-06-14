Військові РФ залишили кілька блокпостів у Пологах Запорізької області – міський голова

Російських військових і їхньої техніки в окупованих Пологах Запорізької області стало менше, повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» міський голова Юрій Коноваленко.

«На території їх поменшало, поменшало і техніки. Вони залишили буквально декілька блокпостів, які сьогодні стоять пусті, нема нікого на них. Більшість з тих, які залишилися, як повідомляють наші жителі, перевдягаються в цивільний одяг і їздять по місту на велосипедах, скутерах, тобто менше намагаються рухатися технікою», – розповів посадовець.

Разом із цим, представники окупаційної влади нікуди не евакуюються, хоча мають відповідне «розпорядження», каже Коноваленко.

«Ми знаємо, що території окуповані, так звані адміністрації, отримали «розпорядження» на евакуацію. Але на сьогодні поки що ми не бачимо підтвердження, що ті, хто прийшов працювати в ті адміністрації, виїздять. Тобто всіх їх бачимо, знаємо, що залишаються в місті», – розповів Пологівський міський голова.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Частина Запорізької області захоплена російськими військами. Серед окупованих, зокрема, міста Пологи, Бердянськ, Мелітополь, Енергодар.