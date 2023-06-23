ОГП: ідентифікували двох військових РФ, які на Харківщині викрали золоті прикраси на понад 8 млн гривень

Правоохоронці ідентифікували двох російських військовослужбовців, які викрали на Харківщині золоті прикраси на понад 8 млн гривень, повідомляє у телеграмі Офіс генпрокурора.

24-річному та 21-річному гранатометникам російської військової частини 91726 повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, наприкінці квітня 2022 року в місті Ізюм вони обікрали магазин відомого українського ювелірного бренду.

«Користуючись тим, що магазин пошкоджено, двоє окупантів проникли туди та викрали сейф із майже двома кілограмами золотих прикрас. Помістили його в автівку та поїхали. Власнику магазину спричинили матеріальну шкоду на понад 8 млн гривень», – повідомляють в Офісі генпрокурора.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук.

Більшу частину Харківської області українські війська звільнили від російської окупації у вересні минулого року.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Служба безпеки України розпочала досудове розслідування у майже 92 тисячах кримінальних проваджень, пов’язаних із російською агресією.