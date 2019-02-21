Українські військові випробували модернізовані «Куби» та «Тори»

Військові науковці та фахівці оборонної галузі відновили та модернізували ЗРК 2К12-2Д «Куб» та БМ9К330 «Тор», цього тижня вони вперше виконали дослідні стрільби, повідомляє Міністерство оборони України.

За інформацією відомства, начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройних сил України генерал армії Віктор Муженко взяв участь у випробуваннях зенітних ракетних комплексів протиповітряної оборони Сухопутних військ та Повітряних сил Збройних сил України. Ці вправи тривають на державному випробувальному полігоні «Ягорлик» на Херсонщині.

«Завершується проведення випробувань модернізованих комплексів протиповітряної оборони, які повертаються до бойового складу Збройних сил України. Це дасть нам можливість формувати нові підрозділи, суттєво підвищити спроможності зенітно-ракетних військ ЗС України і в цілому підвищити ефективність системи протиповітряної оборони і військ, і держави», — відзначив генерал армії України Віктор Муженко.