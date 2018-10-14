Один український військовий поранений на Донбасі 14 жовтня – штаб ООС

Один український військовий поранений на Донбасі 14 жовтня, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Військові зазначили, що в ніч на 14 жовтня підтримувані Росією бойовики тричі відкривали вогонь на Донбасі.

Згідно з повідомленням, 13 жовтня бойовики стріляли 26 разів. Минулої доби втрат серед української армії не було.

Бойовики «ДНР» заявляють, що українська армія обстріляла Олександрівку в ніч на 13 жовтня. В угрупованні «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 13 та 14 жовтня.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.