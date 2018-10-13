Штаб ООС: один військовий поранений минулої доби на Донбасі

Один український військовий був легко поранений минулої доби, 12 жовтня, внаслідок обстрілів у зоні збройного конфлікту на сході України, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

За даними штабу, підтримувані Росією бойовики 26 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, при цьому чотири рази – з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Обстрілів зазнали, зокрема, українські позиції в районах населених пунктів Золоте-4, Новоолександрівка, Новозванівка, Троїцьке, Світлодарськ, Новолуганське, Красногорівка, Мар’їнка, Тарамчук, Новотроїцьке, Старогнатівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне й Лебединське.

У штабі ООС повідомили, що від початку нової доби обстріли продовжилися, але постраждалих серед військових не було.

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Угруповання «ДНР» звинуватило українських військових в обстрілі околиці підконтрольного бойовикам Донецька. За повідомленням, внаслідок цього виникла пожежа в житловому будинку. Про постраждалих не повідомляють.

Угруповання «ЛНР» звинувачує українських військових у чотирьох обстрілах, даних про постраждалих не наводить.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.