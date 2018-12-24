Один військовий поранений станом на 18:00 24 грудня на Донбасі, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, підтримувані Росією бойовики 18 разів обстрілювали позиції українських військових, зокрема два рази – з озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Обстріли велися в районі населеного пункту Кряківка на Луганському напрямку, поблизу селища Водяне на Маріупольському напрямку, в районі населеного пункту Новоолександрівка на Попаснянському напрямку, селищ Кам'янка, Піски, Тарамчук на Донецькому напрямку, а також в поблизу населених пунктів Чермалик, Гнутове, Водяне на Маріупольському напрямку.

Підтримувані Росією бойовики традиційно звинувачують українських військових в обстрілах своїх позицій.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з опівночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України від квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.