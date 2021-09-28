На Миколаївщині начальника складу військової частини затримали за продаж зброї – прокуратура

У Миколаївській області затримали начальника складу ракетно-артилерійського озброєння однієї з військових частин, який, за даними прокуратури, займався продажем зброї, бойових припасів та вибухових речовин (ч. 1 ст. 263 КК України). Про це 28 вересня повідомили у Офісі генерального прокурора.

«За даними слідства, військовослужбовець систематично продавав засоби ураження. Слідством зафіксовано збут 10 гранат Ф-1, 5 гранат РГД-5 із запалами, а також 5 реактивних протитанкових гранатометів РПГ-22. Правоохоронці затримали його під час продажу в порядку ст. 208 КПК України», – мовиться у повідомленні.

Як зазначають у прокуратурі, під час обшуків за місцем проживання затриманого військового та у приміщенні, де він зберігав викрадене майно, правоохоронці виявили та вилучили арсенал боєприпасів, які вивели з обліку та підготували до реалізації.

«Серед вилученого – 20 артилерійських мінометних мін та 20 мінометних мін, майже 600 артилерійських снарядів, близько 250 підривачів, 576 освітлювальних реактивних ракет, 49 пакунків вишибних порохових зарядів до мінометних мін, розривні заряди, гранати та майже 34 тис набоїв різного калібру», – заявили в ОГП.

Кримінальне провадження розпочате за фактами викрадення зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин чи іншого військового майна (ст. 410 КК України). Слідство встановлює інших учасників схеми продажу озброєння.

Затриманому мають оголосити про підозру та обрати запобіжний захід.

У прокуратурі зазначили, що зі справою також працювали співробітники СБУ.