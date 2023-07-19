Опинився на вулиці, а наступного дня помер у реанімації: поліція вивчає обставини смерті військового в лікарні Києва

Поліція Києва повідомила, що правоохоронці з’ясовують обставини смерті військового в одній із лікарень Солом’янського району.

«31-річний військовослужбовець знаходився на лікуванні у медустанові з 30 червня. 16 липня о 23:50 друг померлого, який проходив лікування з ним в одній палаті, виявив останнього на вулиці на території лікарні у збудженому та неадекватному стані. Він повідомив про це працівників муніципальної охорони медзакладу. Співробітники муніципальної охорони разом з медиками доправили потерпілого до палати, пізніше чоловік був переведений в реанімацію. Наступного дня, 17 липня, лікарі констатували смерть військовослужбовця», – розповіли у поліції.

Повідомляється, що після отримання виклику щодо смерті чоловіка на місце прибула слідчо-оперативна група.

«Правоохоронці опитали персонал лікарні, охоронців, вилучили відео з камер зовнішнього спостереження, а також з нагрудних бодікамер працівників муніципальної охорони. Також криміналісти ретельно оглянули бомбосховище, до якого ввечері заходив військовий. Розпочато два кримінальних провадження: за ч. 1 ст. 115 ККУ – умисне вбивство та ч. 1 ст. 140 ККУ – неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником», – йдеться в повідомленні.

Наразі для встановлення остаточної причини смерті військового проводиться судово-медична експертиза.

Персональні дані про військового поліція не надає. Інформації від правоохоронців, про який саме медзаклад йдеться, також немає, як і коментарів представників лікарні щодо ситуації.