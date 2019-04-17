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17 Квітень 2019, Київ 13:59
Новини | Події

На Волині шукають солдата, що залишив військову частину зі зброєю

На Волині оголосили операцію «перехоплення»

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Уродженець села Новомар’ївка Братського району Миколаївської області Артем Григоренко самовільно залишив військову частину у Володимирі-Волинському (14-а ОМБР), повідомила Радіо Свобода начальник прес-служби 14-ї Окремої механізованої бригади Надія Замрига.

За її словами, це сталося увечері 16 квітня, військовий узяв із собою автомат.

Через це на Волині оголосили операцію «перехоплення».

Станом на 11:30 17 квітня усі виїзди з Володимира-Волинського перекриті, на посилений режим патрулювання переведена поліція в Луцьку.

Артем Григоренко призваний на строкову службу в листопаді 2018 року Братським районним військовим комісаріатом Миколаївської області, в 14-й ОМБР служив із січня 2019 року. Про його конфлікти з командуванням або співслужбовцями на даний час відомостей немає.

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