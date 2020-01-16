Стало відоме ім’я військового, який загинув 15 січня

15 січня в зоні проведення операції Об’єднаних сил загинув старший солдат Олексій Кучкін. Про це повідомили у 92-й ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка.

«Внаслідок обстрілу снайпера в напрямку населеного пункту Каштанове отримав кульове поранення голови старший солдат Кучкін Олексій Вікторович. Він був старшим стрільцем механізованого батальйону. Напоправне сталося на ВОПі: Олексій чергував, чатуючи ворога. І хоч був у засобах захисту, підступний російський снайпер зробив свою підлу справу – влучив захиснику України в обличчя. Побратими намагалися швидко евакуювати Олексія, доправивши до лікарні, однак, на жаль, дива не сталося. Оборонець помер…», – мовиться у повідомленні.

24-річний військовий родом з Харківщини служив у ЗСУ три роки.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.