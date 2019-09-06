Один військовий загинув, один поранений через обстріли на Донбасі – штаб ООС

Один український військовий загинув, ще один був поранений через обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі минулої доби, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«5 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 21 раз порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння. Крім того, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

6 вересня обстріли не припинилися. За даними штабу ООС, їх було два. Про постраждалих внаслідок цих обстрілів українські військові не повідомляють.

Збройне угруповання «ДНР» зведеної інформації про обстріли минулої доби не наводить, угруповання «ЛНР» заявляє про два обстріли з боку ЗСУ протягом доби 5 вересня. Про постраждалих інформації немає.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.