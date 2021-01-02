В ОП повідомили про візит президента Франції і прем’єра Італії в Україну в 2021 році

У першій половині 2021 року до України з візитом має приїхати президент Франції Емманюель Макрон, повідомив заступник керівника Офісу президента України, дипломатичний радник президента Ігор Жовква.

«Продовжуватимемо українсько-французьку взаємодію у політичній та економічній сферах. У першій половині 2021 року готуємося до змістовних переговорів на найвищому рівні під час офіційного візиту президента Франції Макрона до України, впродовж якого буде започатковано й низку нових економічних проєктів», – написав Жовква в статті «Пріоритети України у зовнішній політиці в 2021 році», опублікованій у виданні ZN.UA.

Він також додав, що, «враховуючи тісні дружні відносини, які встановились у президента Зеленського з прем’єр-міністром Італії під час візиту до цієї держави», у 2021 році очікується візит голови італійського уряду Джузеппе Конте в Україну.

Точні дати обох візитів наразі невідомі.

12 січня в Україну прибуде новообрана президентка Молдови Мая Санду. Це буде її перший закордонний візит після обрання.