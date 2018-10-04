Член ВККС Павло Луцюк у вересні отримав майже 248 тисяч гривень зарплати – #Точно

Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів Павло Луцюк у вересні отримав 247 781 гривню заробітної плати. Така інформація міститься в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Згідно з офіційною біографією, Павло Луцюк був обраний до ВККС рішенням ІІІ з’їзду адвокатів України в липні 2015 року. До того працював головою Ради адвокатів Рівненської області, двічі обирався віце-президентом Спілки адвокатів України, неодноразово обирався членом Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури України.

У своїй звітній декларації за 2017 рік Павло Луцюк вказав садовий будинок і земельну ділянку в селі Гореничі Києво-Святошинського району, квартиру в Грузії, яку член ВККС придбав відразу після призначення до комісії. Окрім цього, його родина володіє трьома автомобілями: Kia Cerato, Mercedes-Benz E200, Nissan LEAF LS, а також має бенефіціарний вплив на «Адвокатське об’єднання «Павло Луцюк і партнери».

Павло Луцюк торік отримав 2,6 мільйона гривень зарплати у ВККС, 6,8 тисячі гривень процентів за банківськими вкладами («Приватбанк» і «Укрексімбанк»), 170 тисяч гривень за відчуження нерухомості в інтересах Марії Вірної. Дружина Луцюка Тетяна Фокіна заробила 154 тисячі гривень в Національній службі посередництва і примирення, а також отримала вісім тисяч гривень процентів за банківськими вкладами («Сбєрбанк Росії»).

Родина члена ВККС має заощадження: близько 250 тисяч російських рублів у «Сбєрбанку Росії», 430 тисяч гривень готівкою, по 200 тисяч гривень вкладів у «Приватбанку» й «Укрексімбанку», а також кілька незначних депозитів у доларах США, євро й українській гривні.