Влада Києва розповіла, коли увімкнуть опалення

Із 15 жовтня у Києві почнуть розгортання системи централізованого опалення, повідомив 13 жовтня на ТЕЦ-6 заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

«Враховуючи прогноз погоди і різке похолодання з наступного тижня, ми розпочинаємо опалювальний сезон із 15 жовтня. Для розгортання системи централізованого опалення нам необхідно близько двох тижнів, адже тривала відсутність гарячої води негативно вплинула на стан мереж», – сказав представник КМДА.

Він нагадав, що у столиці велика протяжність теплових мереж більше 2,9 тисяч кілометрів.

«Тому ми заздалегідь розгортаємо роботу, аби встигнути запустити опалення до настання холодів», – пояснив Петро Пантелеєв.

Похолодання в Києві прогнозують, починаючи з 20 жовтня.

Кабінет міністрів України на засіданні 3 жовтня ухвалив рішення про початок опалювального сезону 15 жовтня.